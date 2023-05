‘Onderduikpeuter’ Betty Kazin-Rosenbaum: ‘Oma Betje, je hebt 10 klein-, 32 achterklein- en 86 achter-achter-kleinkinderen!’

MET VIDEOHaar oma Betje Gans-Zion was per taxi naar Westerbork gereden; ze reed vervolgens in april 1943 met dezelfde trein naar Sobibor als haar vader Ephraim; in vernietigingskamp Sobibor werden ze vermoord. Dat Betsy Rosenbaum als peuter bij de familie Hageman werd opgenomen, was haar geluk: ze overleefde.