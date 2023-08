Op creatieve ontdekkingstocht in de tuin van Musea Zutphen

Jip en Jade, enige golfers in hun klas, swingen voor winst in Twente Cup

Ze golfen als enigen in hun klas. En goed ook. Jip Kockmann (14) is de beste van bijna duizend leden van ’t Sybrook in Oldenzaal. Jade Kampstra (12) heeft een ‘bizar goede’ handicap. Ze doen mee aan de Twente Cup (Mini), bij de Twentsche Golfclub in Ambt Delden. „Golf is mentaal.”