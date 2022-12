Op d’n Esch barst uit zijn voegen en vraagt met spoed om noodlokalen

IKC Op d’n Esch aan de Meidoornstraat bestaat uit een kinderopvang en een openbare basisschool. Het bestuur verwacht een toename van het aantal kinderen. Aan het eind van dit schooljaar zitten er 44 kinderen in groep 1, terwijl er maar 25 kinderen uit groep 8 afscheid nemen. Ook voor volgende jaren verwacht de school een groei die door de gemeente niet was voorzien. Die groei is het gevolg van nieuwbouw in Eibergen, een volle kinderopvang en het positieve imago van de school.

Woningbouw en vluchtelingen

De afgelopen jaren had de school ook elders lokalen in gebruik, maar dat geeft te veel onrust binnen de school, zo stellen burgemeester en wethouders. Bovendien zijn die plekken niet meer beschikbaar vanwege woningbouw en de opvang van vluchtelingen. Daarom is uitbreiding aan de Meidoornstraat noodzakelijk. Er is gekeken naar een interne verbouwing, door bijvoorbeeld op zolder lokalen te maken. Maar behalve dat dit duur is, is het door het schuine dak niet ideaal.

De gemeente zoekt een tijdelijke oplossing voor Op d’n Esch, omdat ze ook bezig is met een nieuw huisvestingsplan van basisscholen in Eibergen. Er zijn vier basisscholen waarvan sommige vol zijn en andere nog ruimte hebben, zoals straks de nieuwbouw van ‘t Simmelink. Een noodlokaal bij Op ‘dn Esch geeft de gemeente tijd om te kijken wat er mogelijk is met alle beschikbare schoolgebouwen.

Niet twee maar een

Hoewel Op d’n Esch met spoed om twee lokalen heeft gevraagd, ziet de gemeente die noodzaak niet helemaal. Berkelland ziet de noodzaak om uitbreiding maar denkt dat de groei achterblijft bij de verwachtingen. Ze wil een noodlokaal aanschaffen voor € 60.000 euro. De gemeenteraad beslist er in januari over.