Opsplitsing Bennink, maar brede focus blijft: ‘Advies over meer is vaak heel welkom’

De wekker van elke morgen 06.51 uur is terug

De eerste tekenen zijn er. De wekker meldt zich om 06.51 uur, luidruchtig en ongenadig. Dan weet je weer hoe laat het is, niet alleen in de ochtend, maar ook in het jaar. Het onderwijs staat ook in deze streek weer op punt van hernieuwde opening.