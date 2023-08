Oud SP-wethouder Zutphen rukt op naar Den Haag: ‘Die Haagse stolp, daar ben ik niet bang voor’

Berkelland wil nog maar één binnenbad: ‘Openhouden twee zwembaden in Neede en Borculo is te duur’

Zwemliefhebbers in Berkelland kunnen vanaf 2032 nog maar in één binnenzwembad terecht. De gemeente wil terug van twee zwembaden naar één binnenbad. „Het open houden van beide zwembaden in Neede en Borculo is financieel niet haalbaar”, aldus wethouder Arjen van Gijssel.