Paardensport: Epenaar Bonhof maakt feest bij het Achterhoekse Team Nijhof compleet

MET VIDEO Wie is het snelste? Techniek­scho­lie­ren strijden tegen elkaar in zeepkisten­ra­ce

Weken bouwden scholieren van het Marianum in Lichtenvoorde, het Assink Lyceum in Neede en het Staring Lyceum en het Zone.College uit Borculo aan hun zeepkisten. Met als spectaculair hoogtepunt een spannende strijd, want wie had de snelste wagen?