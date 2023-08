Paul (57) uit de Achterhoek rijdt in een waterstofauto (en dit zijn de voor- en nadelen)

rol in sinterklaasfilm Vlaams-Goor­se actrice Lynn huilt van geluk en verdriet om veranderin­gen en faillisse­ment: ‘Als je niks probeert, bereik je ook niks’

Ze heeft geen maat 36 en haar tongval is Vlaams. Maar actrice Lynn Tackaert (35) uit Goor merkt in toenemende mate dat afwijken mag. Inclusiviteit rukt op, ook in een aanstaande Sinterklaasfilm.