Pigpop Beltrum weer op volle kracht: zaterdag barst het feest los

Hoe een groep jongeren Haaksber­gen met angst in zijn greep houdt (en sommigen racistisch maakt)

Intimidatie, afpersing, geweld. Een groep minderjarigen die momenteel in Haaksbergen voor overlast zorgt - de jongste is pas 11 jaar - maakt sommige inwoners racistisch en anderen angstig. De roep om ingrijpen is groot. „Anders ben ik bang dat mensen voor eigen rechter gaan spelen.”