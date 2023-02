Politie doorzoekt opnieuw woning in Borculo in vermissingszaak Wico van Leeuwen; OM looft 10.000 euro uit voor gouden tip

Update + videoDe politie doorzoekt dinsdag opnieuw een woning aan de Heerlijkheidsstraat in Borculo in het onderzoek naar de al maanden vermiste Wico van Leeuwen. Het onderzoek heeft de hele dag plaatsgevonden, maar er Wico is niet aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de tip die leidt tot de vondst van Wico. Daa\t werd dinsdagavond in Opsporing Verzocht bekend gemaakt. Ook wil de politie graag weten waar de laptop en de telefoon van Wico van Leeuwen zijn gebleven.

Inmiddels werkt een team van 20 rechercheurs aan de verdwijning van Wico. Tijdens het onderzoek heeft het team informatie ontvangen waardoor de vermissing als zorgwekkend wordt beschouwd. Van Leeuwen wordt sinds 17 mei 2022 vermist. De politie houdt er ernstig rekening mee dat Van Leeuwen slachtoffer is geworden van een misdrijf.

De laatste keer dat hij werd gezien, even na 17.35 uur op 17 mei, zei Van Leeuwen dat hij in Borculo naar een huis aan de Heerlijkheidstraat zou gaan waar hij op dat moment verbleef. Waarschijnlijk is hij daar inderdaad geweest, maar het is volstrekt onduidelijk wat daarna is gebeurd. Volgens buurtbewoners is er in het betreffende pand geregeld ruzie. Op 28 september deed de politie daar een doorzoeking.

Volledig scherm Onderzoek bij de woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo. © 112 Achterhoek-nieuws

Opsporing Verzocht

Het onderzoek wordt is ook weer onder de aandacht gebracht in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht, waarin nogmaals de hulp van het publiek wordt gevraagd. Daar werd bekend gemaakt dat de laptop en de telefoon van Wico van Leeuwen zoek zijn.

Door de politie is op 14 september 2022 een onderzoek verricht in een woning aan de Pagendijk in Borculo, hier zou Wico eerder hebben verbleven. Op 28 september en 7 november werd een woning en tuin doorzocht aan de Heerlijkheidstraat in Borculo, waar Wico in mei 2022 woonachtig was.

Ook werd op 12 oktober onderzoek gedaan in een vijver aan de Borculoseweg in Eibergen en op 14 december in het Twentekanaal in Enschede, dit gebeurde naar aanleiding van nieuwe informatie. Maar ondanks het verrichte onderzoek werd niets gevonden dat opheldert wat er met Wico is gebeurd.

Volledig scherm Wico van Leeuwen © Opsporing Verzocht

Tijdlijn

Op 16 mei 2022 heeft Wico bij een vaste klant van hem in de tuin gewerkt en de afspraak gemaakt om een week later het werk af te maken. Op 17 mei is Wico voor het laatst in leven gezien in Borculo aan de Koningin Julianastraat.

Toen hij even na 17:30 uur daar wegfietste, ging hij onderweg naar de Heerlijkheidstraat in Borculo waar hij toen verbleef. Wat er daarna is gebeurd, is nog altijd een raadsel.