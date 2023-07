MET VIDEO Moet er meer of minder vrouwen­sport op tv? Deze Tukkers reageren: ‘Krijgt best veel aandacht, toch?’

Het WK voetbal voor vrouwen is in volle gang, net als de Tour de France Femmes. Beide evenementen worden live op tv uitgezonden. Is de verhouding nu in balans? Verslaggever Joost Dijkgraaf peilt de mening op straat in Hengelo. „Vrouwen zeuren minder.”