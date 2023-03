Schaap bij Ruurlo doodgebeten door vermoedelijk een wolf, lam blijft in leven

In een weiland in het buitengebied van Ruurlo is maandag een schaap doodgebeten door vermoedelijk een wolf. Dat is maandag gemeld op de facebookgroep ‘Geen wolf’ waarop zicht- en aanvalsmeldingen worden gedeeld. Bij het gedode schaap is een pasgeboren lam levend achtergebleven.