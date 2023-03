Scheidsrechter Rutten staakt DVV-Pax na commentaar en springt in zijn auto

Asbeston­der­zoek in tuinen in de wijk De Whee in Goor

Bewoners van de Merelstraat, Nachtegaalstraat en Kievitstraat in de wijk De Whee in Goor krijgen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden voor een gratis bodemonderzoek van hun tuinen. Dit omdat er volgens Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) grote kans is dat er asbest in de bodem zit.