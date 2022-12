Schilderende schoonmaker Bart (36) uit Lochem hangt binnenkort in Hongkong: ‘Jammer dat ik er niet bij ben’

Bart Kok (36) uit Lochem kan het zelf nog nauwelijks geloven. In het dagelijks leven werkt hij in de thuiszorg. Maar binnenkort worden zijn schilderijen tentoongesteld in Hongkong. ,,Ik haal mijn inspiratie vooral uit de bossen in de Achterhoek.”