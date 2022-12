Schilderijen van schoonmaker Bart (36) uit Lochem hangen in Hongkong: ‘Jammer dat ik er niet bij ben’

Dylan uit Hengelo moet hondje Woody afgeven aan zijn ex, beslist de rechter

HENGELO/ENSCHEDE - Komende zondag om 20.00 uur precies. Dat is het moment dat Dylan uit Hengelo hondje Woody moet afgeven aan zijn ex Kaylee in Groenlo. Doet hij dat niet, dan dreigt een dwangsom van 5000 euro. Dat heeft de kortgedingrechter in Enschede maandag besloten.

14 december