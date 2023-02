Snelheid omlaag op N348 bij Zutphen: Bedrijvenkring gaat akkoord, met fietstunnel als wisselgeld

Met stelling Patatbak­jes en bierbekers zwaarder belast, straks nog meer betalen in Twentse stadions of festivals?

ENSCHEDE - Worden een bakje patat en een glas bier in het stadion of op een festival binnenkort nog duurder? Dat zou goed kunnen, want de overheid heeft handelaren in papieren en kunststof weggooiglazen en -bakjes twee nieuwe toeslagen opgelegd. Verkopers in de grensstreek voelen zich dubbel gepakt.

