Sommige kleine speeltuintjes in Zutphen verdwijnen: ‘Ik stuur mijn kind van 3 niet alleen de grote weg over’

Sportver­kie­zing voor het eerst los van Koningsdag: ‘We gaan er een groots sportfeest van maken’

Daar waar de Sportverkiezingen in Oost Gelre sinds jaar en dag gekoppeld waren aan Koningsdag in Lichtenvoorde, is nu besloten de viering van de sport los te koppelen. ,,De reden is simpel”, zegt voorzitter Bennie Bles van het Beweeg- en Sportakkoord Oost Gelre. ,,We willen er een groots sportfeest van maken.”