Storing haperende overwegen tussen Zwolle en Arnhem opgelost: treinverkeer hervat

Needse historicus komt in nieuw boek met opmerkelij­ke onthulling: ‘Contacten prins Bernhard met Duitse leger’

Er zijn sterke aanwijzingen dat de top van het Duitse leger aan de vooravond van de Blizkrieg in West-Europa in 1940 contact had met prins Bernhard over een mogelijk vrije doortocht door Limburg. Dat stelt de in Neede geboren historicus Dik van der Meulen in zijn nieuwe boek ‘Bernhards Oorlog’.

17 december