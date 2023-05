Toeristenbusje in Zutphen wil nu eindelijk eens een vaste opstapplek: ‘We hebben niet eens een haltebord’

MET VIDEOZutphen heeft iets wat je verder vooral in wereldsteden ziet: een shuttlebusje dat toeristen in een uur tijd langs de hotspots van de stad rijdt. Maar het busje zou beter zichtbaar mogen zijn, vindt de oprichter die zelf ook chauffeur is. ,,We hebben nu niet eens een halte. Als ik met de bus weg ben, zie je nergens in de stad een bord of een wegwijzer die wijst op het bestaan van deze voorziening.’’