Tortelduifjes First Dates verklaren de liefde aan... Zutphen!

En dat is drie: FC Twente Vrouwen wint wéér van Ajax, nu in bekertoer­nooi

FC Twente Vrouwen heeft zichzelf een goede dienst bewezen door zondag grote concurrent Ajax in de achtste finale van de beker uit te schakelen: 2-1. Het was, na winst in de supercup en in de competitie, de derde overwinning van de Enschedese formatie op Ajax dit seizoen.