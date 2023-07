Tweede glijbaan zwembad in Vorden geopend. Maar nog niet het hele sponsorbedrag is binnen

De eerste zwemmer die zaterdag 15 juli van de tweede glijbaan in zwembad In de Dennen in Vorden roetsjt, is de jeugdige Teun Peelen. Eindelijk is-ie officieel open. De glijbaan lag er al, maar nu de financiering voor het overgrote deel binnen is, kan er deze zomer vanaf worden gegleden.