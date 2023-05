Twentse makelaar rukt op naar de Achterhoek: ‘Buitenaf wonen is in trek, en dat is eigenlijk best logisch’

Op een flyer van makelaardij Euverman & Nuyts poseren drie mannen vriendelijk lachend voor een terreinwagen. Achterhoekers valt direct een bekend landschapselement op: de Eibergse watertoren. Wat brengt een Twentse makelaar zo diep het achterland in? „Dit deel van de Achterhoek is voor ons vertrouwd terrein”, zegt Jeroen Nuyts. „Hooguit is de kreet ‘makelaars in Twente’ misschien een dingetje. Dat is onze ondertitel nu nog.”