Van bijzondere kunstwerken tot middeleeuwse schatten; Huis Bergh op nationale televisie

Wilminkthe­a­ter uit Enschede wint slag om hoognodige coronas­teun: ‘Weet nog niet of ik blij kan zijn’

Lege zalen, artiesten werkeloos thuis en fors omzetverlies. De coronapandemie sloeg hard toe in de culturele sector. Tot overmaat van ramp werd het Wilminktheater uit Enschede honderdduizenden euro’s aan coronasteun ontzegd. Onterecht, zo oordeelt de rechter. De uitspraak is een steun voor gemeentelijke theaters in heel Nederland.