Van geschiedenisles in de Noordoostpolder tot een Zweeds heldensaga: deze lichtroutes kun je dit weekend volgen in de regio

Zo met de donkere dagen voor kerst in aantocht brengen tal van steden in de regio licht in de duisternis. In onder meer Zwolle, Deventer en Zutphen kun je deze dagen lichtroutes volgen. Maar ook in de buitengebieden is van alles te doen. De Stentor heeft een aantal lichtroutes op een rij gezet. Gezellig, leuk en vaak nog leerzaam ook.

De Denneboom die groot wilde zijn in Zwolle

Met een beetje gevoel voor drama zorgden de lichtbeelden in de Zwolse binnenstad de voorgaande edities letterlijk voor wat licht in de duisternis. Want tijdens de jaren dat corona nog volop ons leven beheerste, was de lichtbeeldenroute een van de weinige uitjes die wel gewoon door konden gaan.

Het mag dan ook geen verrassing zijn dat de lichtbeelden dit jaar zijn teruggekeerd in het centrum van Zwolle. Door een audiotour word je langs verschillende beelden door de binnenstad geleid. Vanwege het succes van eerdere edities kun je dit jaar niet één, maar twee verschillende routes lopen, beiden met een eigen verhaal.

De dennenboom die groot wilde zijn is een ontroerend sprookje van Nederlandse oorsprong leuk voor jong en oud. Voor de wat oudere kinderen is er het verhaal van De bloedende zwaan, een oeroud heldensaga uit Zweden dat ook nu nog raakt aan de actualiteit. De beelden zijn nog tot en met 8 januari te zien.

Volledig scherm Er zijn in totaal dertien verschillende lichtbeelden te zien in de Zwolse binnenstad. © indebuurt Zwolle

Sprookjesstad Deventer

Net als Zwolle is ook de binnenstad van Deventer weer ondergedompeld in kerstsferen. Metershoge met lichtjes versierde kerstbomen en objecten verlichten een pad langs verschillende pleinen in het centrum van de stad. De beelden zorgen voor een magische sfeer. De route brengt je ook langs het Bergkwartier, waar rijk versierde straten ieders kersthart sneller doen kloppen.

Zutphen in Oosterse sferen

In Zutphen kun je vanmiddag nog aansluiten voor een intieme lichtjestocht door het centrum van de stad. Van 16.00 uur tot 18.00 uur kunnen bezoekers de route lopen, die begint voor de Walburgiskerk. Bezoekers worden daar warm welkom geheten in kerstsferen en er zijn hapjes en drankjes te koop op een kleine, oosters aangeklede markt.

Vanaf dit beginpunt wijzen waxinelichtjes de weg langs de route. Op die route is zeven keer een tafereel uit het kerstverhaal te zien. De sfeervolle wandeling van bijna een kilometer eindigt ook weer bij de Walburgiskerk.

Volledig scherm In de hele binnenstad van Zutphen zijn lichtjes opgehangen. © Arjan Gotink

Geschiedenisles in de Noordoostpolder

Elke twee jaar kan je in de Noordoostpolder met de auto de Verlichte Boerderijenroute rijden. Dit jaar vindt de zesde editie plaats. Een route van 40 kilometer voert je langs Emmeloord, Marknesse en Luttelgeest. Onderweg kom je langs honderd verlichte boerderijen en leer je door middel van een audiotour over de geschiedenis, diversiteit en hedendaagse ontwikkelingen van het poldergebied.

Op diverse plekken op de route kun je uitstappen om één van de vele bedrijven in het buitengebied te bezoeken. Bij Hoogweg Paprikakwekerijen in Luttelgeest wordt een belevingslocatie gerealiseerd, waar je elkaar kunt ontmoeten en meer kunt zien en leren over agrarische bedrijven in het gebied.

Wil je graag de Verlichte Boerderijenroute rijden, maar heb je geen auto? Of wil je graag nieuwe mensen leren kennen? Dit jaar kun je het op de website van Lichtroute Noordoostpolder aangeven als je een plek vrij hebt of graag met iemand mee wil rijden. De Verlichte Boerderijenroute kun je vandaag, morgen en zondag nog rijden. De route is verlicht van 16.30 uur tot 22.00 uur.

Volledig scherm Een verlichtte boerderij in Marknesse tijdens de editie van 2014. © Freddy Schinkel

Lichtjes aan het water

Wie nog wat benzine over heeft, zou nog door kunnen rijden in de richting van Kampen. Daar kun je vandaag en morgen op het Kampereiland van 17.00 uur tot 21.00 een route rijden langs verlichte, historische boerderijen en woonhuizen. Een leuk extraatje is de ligging aan het water.

Zo liggen veel boerderijen en woonhuizen op eeuwenoude terpen die boven het landschap uitsteken. Ook landschapselementen en het water zullen worden uitgelicht. Zo is een kolk die ooit is ontstaan door een dijkdoorbraak prachtig in het licht gezet en ook de historische pont over het Noorddiep komt op een bijzondere manier weer tot leven.

Lichtjeswandeling over de Veluwe

Heb je dit weekend al plannen? Niet getreurd. In de meeste steden blijven de lichtsculpturen nog tot januari staan. En in de laatste week van het jaar op 27 en 28 december is er ook nog een lichtroute die je kunt lopen. In de donkerste tijd van het jaar brengt Staatsbosbeheer een stilte wandeling door het bosgebied rondom het voormalige zendgebouw Radio Kootwijk op de Veluwe.

Vanaf het voormalige zendstation wordt een lichtjeswandeling van ongeveer 5 km uitgezet. De lichtjes en de sterren aan de hemel wijzen je de weg.

