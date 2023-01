Veiligheidsincident in gevangenis Zutphen: advocaten en bezoek even niet welkom

Midwinter­hoorn­groep blaast af, maar laat rond de zonnewende weer van zich horen

EIBERGEN - Het zijn geen schaatsen, dus ze gaan niet in het vet, maar de midwinterhoorns verdwijnen voorlopig wel in de kast. Want het blaasseizoen is afgesloten en gaat pas de eerste adventszondag weer open. Of komen de hoorns in Eibergen misschien toch al eerder dit jaar tevoorschijn?

10 januari