Veilingcommissie van De Werf in Vorden verdeelt recordbedrag van ruim 56.000 euro onder verenigingen

Een recordbedrag, geeft bestuurslid Hans Moor namens de vrijwilligersorganisatie aan, mede mogelijk doordat de kringloopwinkel aan de Enkweg in Vorden ‘als een tierelier loopt’. 36 verenigingen en organisaties dienden een sponsorverzoek in. Daarvan worden er 31 gehonoreerd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari worden de cheques uitgereikt.

In mei 2019 hield de veilingcommissie voor het laatst een sponsoractie onder verenigingen en stichtingen. In 2020 en 2021 werden er geen schenkingen gedaan in verband met corona en begin 2022 besloot het bestuur vanwege de situatie in Oekraïne geen sponsoractie te houden. Er werden vorig jaar wel drie incidentele activiteiten gesponsord, zoals het Bevrijdingsconcert, de ‘gezichten’ van Vorden bij de oorlogsgraven van de geallieerde soldaten en de kindermiddag op de Kasteelweide.