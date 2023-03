Vios Beltrum komt er in topper tegen Reünie niet aan te pas

Sa­lah-Eddine toegevoegd aan selectie van Jong Oranje

Anass Salah-Eddine is opgeroepen voor Jong Oranje. Het is voor het eerst dat de FC Twente-speler is opgenomen in de selectie van KNVB-coach Erwin van de Looi. Eerder werd al bekend dat Mees Hilgers vanwege de blessure die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen AZ (2-1) moest afhaken met een blessure.