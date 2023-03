Voor de échte liefhebber: deze Lamborghini kan voor 85.000 euro van jou zijn!

De knalrode Lamborghini is qua prijs het topstuk van de 43 klassieke auto’s die volgende week in het echt te bewonderen zijn in een loods op het bedrijventerrein De Jukkenbarg. De voitures van middelbare leeftijd worden geveild in opdracht van diverse particuliere en zakelijke verkopers. Donderdag is de kijkdag aan de Olden Eibergsedijk 1A, van 11.00 tot 15.00 uur en daar is ook de glanzende Italiaanse bolide te zien.

Slowaakse papieren

Met de Lamborghini is in al die 52 jaren relatief weinig gereden. De teller staat op nog geen 62.000 kilometer, ofwel gemiddeld maar iets meer dan 10.000 kilometers per jaar. Wie heeft hier ooit in gereden? Wie was de rijke eigenaar? Voor de verkoper is dat een weet, de historie van de auto is bekend en in te zien. Fascinerend is dat voor de wagen Slowaakse documenten aanwezig zijn.