Vrees voor massaontslag bij groot metaalbedrijf in Zutphen: 'Hebben gewoon te weinig werk’

‘Het gaat niet om mijn of jouw gelijk’; op de fiets door Winters­wijk met Joris Bengevoord

Acht van de negen burgemeesters in de Achterhoek zitten inmiddels langer dan zes jaar op hun post. Tijd voor een goed gesprek tijdens een fietstocht langs locaties die grote impact hebben op hun tijd als burgemeester. Vandaag route 6, met Joris Bengevoord door Winterswijk. Over het SKB, elkaar vast blijven houden en in korte broek naar het Volksfeest (of niet).