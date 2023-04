Wandeling langs synagoge en joodse woningen met Sallo Roozendaal, de laatste jood van Borculo

Haaksberge­naar (22) veroor­deeld voor ongeval waar 82-jarige fietser bij om het leven kwam

Een 22-jarige man uit Haaksbergen is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De man reed met zijn auto een 82-jarige fietser aan in het centrum van Haaksbergen. Het slachtoffer overleed later aan zijn verwondingen.