Watersportvereniging in Zutphen overleeft ‘laagwatercrisis’ in haven: ‘Hakken over de sloot’

De situatie was tamelijk dramatisch in augustus 2022. Toen stond er slechts tussen de 40 en 70 centimeter water in de Vispoorthaven. Er kon geen schip in of uit en dat scheelde WSV Gelre veel inkomsten. De vereniging liep liggeld van passanten mis. En de eigen leden vonden weliswaar onderdak in de Marshaven, maar zij waren daar juist weer extra liggeld kwijt.