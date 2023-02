Wéér knalt een auto tegen gevel Albert Heijn: ‘Als er iemand had gelopen had die het niet overleefd’

Danspaleis gesloopt, wat nu? ‘Dat wordt straks caravan­stal­ling’ en ‘Dat is vast gekocht door het COA’

Vluchtelingen of caravans, dat is de nieuwe bestemming van het terrein van het Danspaleis. Daarvan zijn lezers van deze krant overtuigd. Dat caravanspecialist Henk Pen de koper zou zijn, is een logische gedachte. Het bedrijf was vorig jaar al in onderhandeling over de aankoop.