Werken van Vincent van Gogh zijn dankzij pop-up expositie te zien in Zutphens wijkcentrum Waterkracht

De kunstwerken van Vincent van Gogh komen naar Zutphen toe. In het aankomende half jaar trekken er namelijk drie pop-up exposities over de schilder door het land. Het doel: kunst brengen naar mensen die zelf niet meer makkelijk naar het museum kunnen. Ook in het Zutphense wijkcentrum Waterkracht is de expositie over Van Gogh te zien.