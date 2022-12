Wet van Murphy houdt BZC in zijn greep, dat jaar afsluit met nederlaag

Trainer Youri Roolvink hoefde tegen BZ&PC niet opnieuw het water in, maar het was na de verliespartij vooral de vraag wie er bij de Borculoërs zaterdagavond wél ongeschonden uit de strijd was gekomen. De wet van Murphy hield BZC namelijk opnieuw in zijn greep.

Daar moest Roolvink wel even over nadenken. Ook hijzelf lag naar eigen zeggen afgelopen week de gehele week vanwege de griep in bed. Van een gedegen voorbereiding was dan ook nauwelijks sprake, met de ene na de andere zieke.

,,Ik denk dat Frank Groot Kormelinck één van de weinigen is die niets heeft opgelopen. In de wedstrijd had ik op een gegeven moment nog één wissel over, omdat een paar jongens, waaronder onze topschutter Jeroen Hogeboom, geblesseerd uitvielen. Dan kun je een hoop willen, maar dan houdt het gewoon op. Met een fitte ploeg speel je deze wedstrijd minimaal gelijk, of win je zelfs. Nu speelden een aantal spelers op tachtig procent, dan wordt het erg lastig.”

Roolvink nam zijn ploeg, die de eerste competitiehelft in de eerste divisie afsloot op een zevende plek, dan ook niets kwalijk. ,,Het enige dat je wilt zien is dat ze er in elk geval voor knokken. Dat hebben ze gedaan. Ik denk dat iedereen blij is dat we nu even rust hebben. Hopelijk blijft het dan in de tweede seizoenshelft rustig qua blessures.”

Vrouwen

Ook de vrouwen sloten de eerste seizoenshelft af in de middenmoot, een treetje lager in de tweede divisie. Bij Losser verloor de ploeg van trainer Niek Lipper nipt (6-5). In de vierde en laatste periode kwam het dankzij uitblinkster Ati Beunk, goed voor vier treffers, nog heel dichtbij. De gelijkmaker zat er echter niet meer in.