Winkel met kleding van IJssel-plastic waagt stap naar hartje Zutphen: ‘Hier ga ik niet meer weg’

Kerken in de uitverkoop: moet Berkelland ingrijpen? ‘Je ziet vaak een paniekreac­tie’

RUURLO/RIETMOLEN/REKKEN - Katholieke kerken in de Achterhoek staan de komende jaren volop te koop. Achterhoekers maken zich zorgen over het behoud van dit erfgoed. Grote vraag is of gemeenten daar iets aan moeten doen. „Mensen denken eerst: de kerk gaat helemaal verloren.”

18 januari