Woontorens aan de IJssel veranderen Zutphense skyline, fraai of lelijk? ‘Een stenen puist’

Oekraïners vieren feestdagen in Enschedese noodopvang: ‘Niemand is in een feeststem­ming, maar je moet er zelf iets van maken’

ENSCHEDE - Als je 2000 kilometer van huis bent, en in een tot noodopvang omgebouwd kantoor zit te kijken naar beelden van raketinslagen in je thuisstad, vier je dan Kerstmis? Niet echt. Toch proberen de Oekraïners in de Noordmolen er iets van te maken.

26 december