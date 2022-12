Zij hielden het lang vol, maar de CV bij Karen en Helga is tóch weer aan: ‘Na het dweilen werd het niet meer droog’

Christian­ne Geerdes is nieuwe gezicht van bieb: ‘Haaksber­gen heeft meer nodig dan alleen biblio­theek­bus’

HAAKSBERGEN - Sinds een maand is ze terug op een voor haar wel heel bekende locatie. Na omzwervingen door Nederland is Christianne Geerdes (61) de nieuwe teamleider van de bibliotheek in Haaksbergen. „In hetzelfde gebouw waar ik ook naar school ging. En zo is de cirkel rond.”

14 december