Zo is het om te wonen naast drukke N18: ‘Soms denk ik: slijt dat geluidsarme asfalt, waardoor je het verkeer zelfs beter gaat horen?’

Examenvraag van de dag Hersenkra­ker: weet jij het antwoord op deze examen­vraag Duits (havo)?

Door alleen Twents te praten maakt menig tukker zich prima verstaanbaar vlak over de grens. Een bestelling plaatsen of afrekeningen aan de kassa bij de oosterburen, dat lukt vaak nog wel. Maar is dat genoeg om het examen Duits met een goed gevolg af te ronden? Viel Glück.