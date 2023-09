Zomer in het water: in Berkelland regende het dit jaar meer dan normaal

Levensloop Saxi­on-stu­dent Enrico wil niet meer terug naar Manchester: ‘Twente has everything’

In het nieuws wordt op gezette tijden vermeld dat veel studenten die naar Twente komen voor een opleiding na gedane zaken zo weer vertrekken. Voor een functie elders, al dan niet in het land van herkomst, of op een andere plek waar het salaris, de carrièrekansen en het leven an sich goed zijn, terwijl de toekomst zich koestert in de zon.