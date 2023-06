Zutphen gaat flink sparen voor barre tijden, maar durft ook te dromen: derde brug over de IJssel?

Wat doet Zutphen met de 15 miljoen euro die over is van vorig jaar? Voor 6 miljoen euro liggen er al plannen klaar, maar 9 miljoen euro gaat in de spaarpot. ,,We willen dat geld niet als een gek gaan uitgeven, want we willen nooit meer zoveel hoeven bezuinigen als in de recente jaren.’’ Toch durft Zutphen ook te dromen: van een derde brug over de IJssel.