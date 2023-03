Zutphen krijgt nieuwe vrije basisschool, de derde alweer: ‘Toestroom vanuit het westen is enorm’

Met video Maud (9) leert dialect op de boerderij en nu ook op school

Maud Harbers is 9 jaar, zit in groep 5-6 van de Sint Canisiusschool in Harreveld en spreekt een heel aardig woordje dialect. Dat treft woensdagmorgen, als zij en haar klasgenoten de eerste van een nieuwe serie Wiesneus-lessen krijgen.