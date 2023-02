Zutphen krijgt openbaar toilet, maar waar zet je zo’n ding neer?

Overvaller met mes vangt bot bij speelhal: bedreigt en berooft daarna bezoekers

Een overvaller met een mes heeft zondagmiddag geprobeerd een automatenhal in het Duitse Vreden te overvallen. Hij bedreigde een medewerker in de zaak aan de Domhof. Die overtuigde de overvaller ervan dat er geen cashgeld in de kassa zat. Vervolgens sloeg de overvaller zijn slag bij enkele klanten.