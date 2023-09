Zutphen voert toch weer sluitingstijden horeca in: ‘Anders kun je bij onrust niet ingrijpen’

Tientallen nieuwe huizen op plek van speeltuin in Winters­wijk: ‘Doorstroom op gang brengen’

Winterswijk maakt ruimte voor nieuwe huizen aan de rand van het centrum. Er komen vijftig tot zestig woningen, met name gericht op senioren. ,,We zien dat die groep graag kleiner wil gaan wonen, maar dat er niets voor senioren is. Met dit plan hopen we de doorstroom op gang te brengen”, zegt wethouder Gosse Visser.