Zutphenaren kunnen met vragen over het OV terecht tijdens inloopspreekuur in de bibliotheek

Kunstena­res en paarden­lief­heb­ber Jeanette den Hartog (94) overleden

BORCULO - In een verzorgingstehuis in Lochem is afgelopen vrijdag de Borculose kunstenares Jeanette den Hartog overleden. Jeanette was de vrouw van oud-dierenarts Piet den Hartog en de maakster van het bronzen beeld met de paarden bij het brandweermuseum.

23 januari