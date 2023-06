Zutphens plein voor een week omgetoverd in een strand: 200 kuub zand erop en sporten maar

De beach-arena is klaar: tien vrachtwagens hebben een kleine 200 kuub zand gestort op het plein. Eén niet geheel onbelangrijk detail ontbreekt: een volleybalnet. ,,Dat plaatsen we later vanavond’’, zegt organisatielid Cor de Graaff. ,,We openen Zutphen on the Beach met een demonstratie beachrugby door Pickwick Players uit Deventer. Dan mogen palen en een net die mannen niet in de weg staan.’’