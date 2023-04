Zutphense politiek wil snel opheldering over sluiting kraamafdeling ziekenhuis: ‘Aantal noodzakelijke stappen overgeslagen’

Alle raadsfracties dienden gisteravond een motie in. De actie van het ziekenhuisbestuur is een nieuwe wending in de sluitingsplannen van het Gelre met betrekking tot de Zutphense ziekenhuislocatie, stelt de gemeenteraad. ‘Inwoners, personeel en politiek uit de regio spraken zich al eerder uit tegen sluiting. Nu lijkt deze sluiting in sneltreinvaart te gaan’, staat in de motie.