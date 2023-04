ZZC’20-trainer Henk Bloemers: ‘Ik heb al een shirt van Halle cadeau gekregen’

De Zelhemse aanvaller Jeffrey Looman had halverwege de eerste helft zijn ploeg beheerst naar 0-1 geschoten. Het was alweer zijn twaalfde goal. Zijn intense vreugde was na afloop totaal omgeslagen. De topscorer vocht vanwege het 3-1 verlies tegen zijn tranen. ,,Ik ben er helemaal kapot van. We hebben intens naar deze topper toegeleefd. In de eerste helft had Barchem helemaal niets te vertellen. Als we na de pauze ook zo goed waren geweest, hadden we drie punten gepakt. Deze nederlaag slaat nergens op. Het was onnodig.”