1-jarig kind omgekomen bij botsing met bestelbus: ‘Verschrikkelijk, dit wens je niemand toe’

Een drama in het Brabantse Aarle-Rixtel woensdagmiddag. Een kindje van zestien maanden oud is rond 14.30 uur bij een noodlottig ongeval om het leven gekomen. Omwonenden reageren geschokt op het voorval. ,,Verschrikkelijk, dit wens je niemand toe.‘’

Delen per e-mail

Het kindje was op de oprit van een woning aan het straatje Laag Strijp aan het spelen. Het kwam onder een van de wielen van een bestelbus terecht op het moment dat de bestelbus die op de oprit stond wegreed.

In allerijl gealarmeerde hulpdiensten konden niets meer uitrichten, zo zegt een woordvoerder van de politie Brabant-Zuidoost. De familie van het jonge kind is onmiddellijk na het ongeval opgevangen door de huisarts en daarna door slachtofferhulp.

Onderzoek politie

Hoewel de toedracht van het ongeval duidelijk was, heeft de politie ter plekke toch onderzoek uitgevoerd omdat sprake was van een niet-natuurlijke dood. Over die toedracht doet de politie verder vanuit privacyoverwegingen geen nadere mededelingen, aldus de woordvoerder. Wie de bus bestuurde, wil de woordvoerder dan ook niet zeggen.

Twee omwonenden die vanaf een afstandje de verrichtingen van de politie in Laag Strijp volgden, reageren geschokt op het ongeval. ,,Verschrikkelijk, dit wens je niemand toe”, zegt de ene man hoofdschuddend. ,,Met bestelbussen is het altijd uitkijken geblazen”, vult de andere man aan. ,,Daarmee zit een ongeluk in een klein hoekje.”

Hulp aangeboden

Burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek heeft onmiddellijk contact gezocht met de familie om namens het gemeentebestuur zijn medeleven te betuigen en ook om steun en hulp aan te bieden. ,,Dit is natuurlijk een verschrikkelijk drama”, zegt Van der Meijden desgevraagd. ,,De familie heeft het in deze omstandigheden uiteraard heel erg moeilijk. We hebben ze daarom alle hulp aangeboden die ze nodig hebben, nu en ook de komende tijd.”

Volledig scherm Peuter overleden bij ongeluk met bestelbus in Aarle-Rixtel. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks