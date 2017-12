1 tot 3 centimeter sneeuw op vrijdag luidt uiterst zachte jaarwisseling in

Een witte kerst zat er dit jaar niet in en vriezen wil het ook niet echt. Toch laat koning Winter zich op de valreep van 2017 nog even gelden. De weerkenners van Weerplaza verwachten morgen zelfs sneeuw. Geen flauw vlokje, maar een heus sneeuwdek van liefst 1 tot 3 centimeter. De winterbanden en sleeën kunnen dus uit de schuur, al is het maar voor even.

Weerman Ben Lankamp had het zelf ook niet meer verwacht. Na twee druilerige kerstdagen schijnt vandaag zelfs de zon en dus spreekt de meteoroloog over een 'winterse verrassing'. Enthousiast vraagt hij zich af of er morgenmiddag wellicht zelfs even gesleed kan worden.



Met dank aan een overtrekkend neerslaggebied valt er morgen, na een nachtje vorst en een vroeg zonnetje in het oosten en noordoosten van het land, eerst wat regen. De kou uit de nacht laat zich alleen niet helemaal verdringen, waardoor gaandeweg de druppels in vlokken veranderen.

Lees ook 2017 gaat de boeken in als het op drie na warmste jaar ooit Lees meer

Net het verschil

,,Lange tijd hadden we er geen zicht op dat het koud genoeg zou worden, maar de laatste dagen lijken die paar graden net het verschil te gaan maken’’, verklaart Lankamp. ,,Vannacht gaat het licht vriezen en dat is morgen net genoeg voor een beetje sneeuw.’’



Vooral de oostelijke en noordelijke provincies kunnen in de namiddag en avond op een witte hoed rekenen. Weerplaza verwacht dat het vooral in Gelderland en Overijssel, delen van Flevoland, Drenthe, Friesland en Groningen een tijdje kan gaan sneeuwen.

Van korte duur

,,Op de hoger gelegen Veluwe zou de sneeuw met een dikte van 10 tot 30 millimeter zelfs even kunnen blijven liggen’’, zegt Lankamp. De winterpret is echter van korte duur. ’s Avonds stijgt het kwik in het westen naar een graad of vijf. Het neerslaggebied verdwijnt naar onze oosterburen, en daarmee de kans op sneeuw.



Na de winterse stuiptrekking van vrijdag volgt een zeer zacht eindejaarsweekend. De zachte lucht wint zaterdag snel terrein en ook op zondag is de sneeuwpret, met temperaturen tussen de 10 en 12 graden, snel vergeten en kan het wintergerei weer de kast in.

Prima jaarwisseling