103 dagen onschuldig in de cel: 'Ik ben mama geworden in de gevangenis'

update Familiedra­ma: Meisje belt zelfmoord­lijn 113 maar nummer bestaat niet

17:16 Een meisje uit het Groningse stadje Winschoten heeft anderhalve week geleden, nadat ze in opperste wanhoop drie keer de zelfmoordpreventie en -hulplijn 113 had gebeld, een einde aan haar leven gemaakt. Volgens de nabestaanden was het slachtoffer door de psycholoog per abuis niet verteld dat dat nummer helemaal niet bestaat. De noodlijn voor mensen met suïcidegedachten is namelijk alleen bereikbaar via 0900-0113.