112 onbereikbaar voor bellers met vaste lijn KPN

OM onderzocht of Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, informatie doorspeel­de

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzocht of advocaat Inez Weski informatie heeft gelekt in de strafzaak rond de vermeende topcrimineel Ridouan Taghi, of dat zij een usb-stick de gevangenis in heeft gesmokkeld waar haar cliënt verbleef. Dat bleek vandaag tijdens de voorbereidende zitting in de strafzaak van Taghi's neef Youssef, die tevens als zijn advocaat heeft opgetreden en informatie zou hebben doorgespeeld.

14:29